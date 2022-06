Bebê de 4 meses morre engasgado durante amamentação

- Publicidade -

Um bebê de 4 meses morreu na noite de domingo (12), depois de possivelmente se engasgar com o leite da mãe, no Residencial Dona Neuma, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá). Esse é o segundo caso registrado na cidade no mesmo dia.

Conforme a Polícia Civil, o pai relatou aos policiais que a esposa dormiu amamentando o bebê. Ao acordar, percebeu que o filho estava desacordado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou, a criança já estava morta.

A mulher foi encaminhada até uma unidade de saúde, pois estava em estado de choque. Ela recebeu atendimento médico e não corre riscos.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame de necropsia, que irá dizer a causa da morte do bebê.

Este foi o segundo caso registrado em Rondonópolis durante o domingo. Na madrugada, um bebê de apenas 2 meses também morreu engasgado, enquanto era amamentado pela mãe. O caso aconteceu no bairro Jardim Paiaguás III.

A Polícia Civil vai apurar as duas mortes.