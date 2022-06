Bebê de 10 meses que esperava por UTI morre de Síndrome Respiratória Aguda no Acre

A família do pequeno Théo Dantas, de 10 meses, está sem acreditar na morte repentina dele na manhã desta terça-feira (7). O bebê estava internado no Pronto Socorro de Rio Branco desde segunda (6) e aguardava ser transferido para o Hospital da Criança.

A mãe do bebê chegou a fazer uma postagem desesperada nas redes sociais pedindo uma vaga em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o filho. O g1 entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e foi informado que o bebê morreu com um quadro de bronquiolite devido à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Théo ficou doente após pegar uma gripe. No sábado (4), a família celebrou os 10 meses de vida dele. As imagens da festa foram divulgadas pela mãe da criança e servidora pública, Joelma Dantas, em uma rede social.

Na segunda (6), Joelma voltou às redes sociais para avisar que o filho estava intubado e precisava da vaga na UTI mas disse que não havia nenhuma disponível.

“Por favor, marquem o governador Gladson Cameli pois só existem no estado do Acre 9 UTIs infantis para todas as crianças do estado! Em nome de Jesus, eu preciso muito dessa vaga pro meu Théozinho. Eu sou uma mãe desesperada!”, suplicou.

Ao g1, o advogado e pai da criança, Thalles Damasceno, disse que tinha conseguido uma vaga de UTI no Hospital da Criança horas antes de o filho morrer. Contudo, a equipe médica disse que não tinha como fazer a remoção.

“Conseguiram uma vaga, mas não tinha vaga disponível antes. A situação dele estava muito crítica, a médica disse que não tinha como fazer a remoção e tinha que ficar lá mesmo. No PS não tinha UTI pediátrica, fizeram um improviso com uma semi-intensiva”, contou.

Abalado, o advogado falou que, talvez, se tivesse surgido uma vaga antes, o filho tivesse sobrevivido. “Provavelmente sim, mas não podemos afirmar“, resumiu.

Sobre a falta de vagas em UTIs pediátricas, mais informações sobre o quadro clínico da criança e de casos de SRAG no estado, a Sesacre informou que vai se pronunciar nesta quarta (8) no PS.

Fonte: G1ACRE