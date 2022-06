Barco que funciona como casa de apoio a ribeirinhos passa por reparos após parte afundar com cheia do Rio Acre

- Publicidade -

A embarcação que funciona como casa de apoio a ribeirinhos, que fica ancorada às margens do Rio Acre, no Bairro da Base, em Rio Branco, passa por reparos, após apresentar problemas nas boias de sustentação e tombar e ter parte da estrutura danificada.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre), o problema surgiu após a subida repentina do Rio Acre, na semana passada, que aumentou quase quatro metros em 24 horas, saindo de 3,18 metros no dia 13 para 7,02 metros no dia 14 de junho.

A embarcação serve de ancoradouro e pousada para os ribeirinhos que ficam no local.

“O diretor de Portos e Aeroportos, Sócrates Guimarães, informou que está sendo providenciada a manutenção das boias que sustentam a casa de apoio e o Deracre fará reforma da estrutura danificada devido a cheia repentina. Acrescentou ainda que foi iniciado o reparo e, em breve, o benefício será disponibilizado para os ribeirinhos”, informou o órgão.

Além disso, o Deracre informou que ano passado o espaço foi reformado tanto a parte interna quanto externa e que se faz necessária a manutenção das boias para oferecer mais segurança a população. O órgão não disse para onde os ribeirinhos foram enviados.

Fonte: G1ACRE