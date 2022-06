Barbeiro é executado com mais de 10 tiros enquanto trabalhava

- Publicidade -

Daniel Rodrigues Barroso, de 34 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (15), na frente da barbearia em que trabalhava e era proprietário, na rua do Platô, no bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta estavam monitorando a barbearia desde as primeiras horas da tarde, para saber se Daniel trabalharia. Ao perceberem a chegada do barbeiro, ele foi chamado na frente do estabelecimento.

Os três ficaram conversando do lado de fora quando de repente outros dois homens surgiram e iniciaram os disparos.

O barbeiro foi atingido com mais de 10 tiros pelo corpo. Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

Familiares relataram que a vítima já estava sendo observada pelos criminosos e que os mesmos já chegaram a tirar fotos da fachada da barbearia.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por Portal Capital AM