Barata se hospeda por mais de 24h dentro do ouvido de mulher

Na madrugada deste domingo (5), Aline Lopes passou mais de 24 horas com uma barata no ouvido em Cabo Frio, Rio de Janeiro. A mulher que estava na casa da sogra, acordou desesperada com o inseto no ouvido. E no sufoco decidiu seguir para o hospital do bairro mas, segundo ela, na unidade não havia especialista de plantão nem material para realizar o procedimento.

De acordo com Aline, os profissionais foram atenciosos e orientaram que ela buscasse atendimento em Macaé ou em São Pedro da Aldeia. Ela foi até o município vizinho, São Pedro da Aldeia, e na unidade os enfermeiros tentaram tirar a barata com um sugador, mas não conseguiram realizar o procedimento por falta de equipamento adequado.

“Uma doutora tentou tirar o bicho com o sugador e começaram a mexer no meu ouvido de novo, que já tava com o tímpano muito machucado por conta da barata e por conta do alicate que estavam enfiando. Eu sentia muita dor e eles me sedaram“, disse Aline.

De acordo com a paciente, os profissionais da unidade de saúde de São Pedro tentaram fazer a transferência dela para um hospital do Rio, mas não conseguiram vaga.

Nesta segunda (6/5), a dona de uma clínica particular ficou sabendo do caso e entrou em contato com Aline para retirar a barata. O procedimento foi feito por um médico otorrinolaringologista e não foi cobrado.

Por No Amazonas é Assim