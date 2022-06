Balsa de apoio a ribeirinhos afunda em cheia repentina do Rio Acre

- Publicidade -

Na noite desta segunda-feira, 13, a balsa que serve como apoio aos ribeirinhos em Rio Branco, teve parte da estrutura danificada após uma inundação que veio com a cheia repentina do Rio Acre.

Ancorada na região do bairro da Base, a unidade serve como pousada e chega a abrigar aproximadamente 50 residentes que vêm à capital em busca da reposição de suprimentos, venda de produtos, idas a banco ou até mesmo para tratamentos de saúde.

Segundo o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (DERACRE), Petrônio Antunes, as boias que sustentam a casa estariam passando por reformas há alguns dias, e ninguém estava no ambiente durante o acidente.

“As boias do lado direito foram retiradas para manutenção e ancorada no barranco. Infelizmente subiu muito rápido o rio de ontem para hoje, quase 5 metros e não deu tempo de arrastar a balsa para cima, já que o acidente aconteceu durante a noite”, declarou.

O representante confirmou que houve o afundamento parcial da casa mas sem muitos prejuízos. A manutenção que é rotineira, devido ao verão e todos os anos passam pelos serviços, começaram novamente a serem reparados e o mais breve possível pretendem disponibilizar o benefício para os ribeirinhos novamente.

“Ano passado reformamos a parte externa e interna e este ano estávamos fazendo a manutenção das boias. E aí aconteceu este imprevisto mas logo logo vamos retornar as atividades”, comunicou.