Atleta acreana vence luta de MMA em São Paulo contra adversária especialista em jiu-jitsu

A atleta Waleska Karolline, 24 anos, acreana de Rio Branco, venceu na madrugada deste domingo (26), em São Paulo, mais uma luta de MMA.

Ela enfrentou a paulistana Pat Borges, de 38 anos, em luta transmitida para todo o país, pelo Canal COMBATE da TV Bandeirantes, num confronto de três roudns de cinco minutos cada um.

No primeiro round, apesar de iniciar o combate de forma mais agressiva, com trocação de socos, a acreana permitiu que a adversária a derrubasse várias vezes, e levasse a luta para o chão. A paulistana é especialista em jiu-jitsu, o que lhe permitia alguma vantagem na luta de chão, com atracação. No tablado, neste primeiro round, a acreana saiu perdendo de 29 a 28.

No segundo round, a acreana se recuperou, assimilou os golpes, e mesmo derrubada, não permitiu que a adversária impusesse seu ritmo na luta de chão, e acabou vencendo, empatando o confronto em uma um.

No terceiro round, com a adversária visivelmente cansada, e acusando seus 14 anos de diferença em relação a idade da atleta acreana, Waleska acabou se impondo. Agora, foi ela que tomou a inciativa da luta de chão. Na queda, a paulistana ficou por baixo, e Waleska dominou todo o round, trabalhando por cima do corpo da adversária, lhe aplicando sérios e duros golpes no rosto e na cabeça.

Os juízes declararam a acreana vitoriosa ao vencer o terceiro round.

A acreana foi a primeira mulher, a receber convite para disputar o maior evento de MMA da América Latina, o Shooto Brasil, em 2020. Waleska é praticante de artes marciais mistas (MMA), há 4 anos e atleta de jiu-jitsu há 3.

Karolline treina na Academia do atleta Francimar Bodão, e conta com apoio de amigos, familiares e patrocinadores, como o Grupo Miragina.

Parabéns Karolline!