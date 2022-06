Atirador abre fogo e deixa “vários feridos” em igreja nos EUA

- Publicidade -

Um atirador abriu fogo e deixou “vários feridos” em uma igreja na cidade de Vestavia Hills, no Alabama (EUA). O ataque ocorreu na noite desta quinta-feira (16/6).

Segundo informações da imprensa local, a polícia tem o suspeito em custódia e está esvaziando o prédio em que aconteceu o crime. Autoridades ainda não se pronunciaram.

No local, acontecia um evento de bingo, de acordo com informações do jornal The Sun.

Até o momento, a polícia apenas informou que várias pessoas ficaram feridas, mas não deu o número exato de vítimas dos disparos e nem declarou se há mortos.

O tiroteio ocorre em meio a uma série de ataques violentos nos EUA nas últimas semanas. Segundo a organização Gun Violence Archive, são quase 240 tiroteios em massa desde o início deste ano.

O levantamento aponta que foram mais de 18,5 mil mortes causadas por armas de fogo, entre homicídios e suicídios.

Fonte: metrópoles