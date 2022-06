ATENDIMENTO HUMANIZADO: Iapen e Polícia Penal alinham serviços de atendimento aos familiares de detentos do sistema prisional do Estado

- Publicidade -

O Núcleo de Apoio à Família (NAF), do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) e Polícia Penal, é responsável pelo atendimento, acolhimento e prestação de informações aos familiares dos homens e mulheres em situação de prisão. Além da assistência social, o setor é responsável também pelo recebimento de materiais, de medicamentos.

Nessa prestação de serviços ao público pelo NAF, um total de 10.254 atendimentos se referem a entrega de materiais e atendimentos sociais, 321 pedidos de certidão de cárcere para fins de benefício, 278 processos de visita de criança/adolescentes e 321 recebimentos/encaminhamentos de medicamentos.

Dentre os serviços mais procurados pelos familiares estão os atendimentos sociais, as solicitações de emissão de documentos pessoais e as solicitações de atendimento em cartório para reconhecimento de paternidade/declaração e de registro de nascimento.

Na última quinta-feira, dia nove, a equipe gestora do Iapen e Polícia Penal realizou um alinhamento com os profissionais do Núcleo e acompanhou de perto o cumprimento dos serviços.

“Nossa prioridade é a realização de uma escuta ativa e humanizada das necessidades desses familiares, buscando minimizar as consequências que a vida em cárcere traz consigo”, relata Cláudia Costa, Chefe da Divisão de Assistência Social e Atenção à Família do Iapen.

Fonte/ Agência de notícias do Acre