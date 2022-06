Atacante Jô é demitido após ser flagrado em pagode enquanto Corinthians perdia para o Cuiabá

O Corinthians e o atacante Jô rescindiram amigavelmente o contrato que tinha validade até o dia 31 de dezembro de 2023. A decisão acontece após o atleta ser flagrado em uma roda de samba em São Paulo, no exato momento em que o Alvinegro perdia para o Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.

Jô estava afastado do campeonato por estar lesionado, mas não deixou de comparecer à festança. Além disso, o centroavante também faltou ao treino de quarta-feira (08), no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

A cúpula do Timão entendeu que as atitudes de Jô nos últimos dias foram “inaceitáveis”. A comissão técnica também não gostou da postura do atleta e deu o aval para a rescisão do contrato de trabalho.