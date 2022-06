Astro de Pantanal, Irandhir Santos sofre grave acidente, é afastado às pressas da Globo e passa por cirurgia

- Publicidade -

Irandhir Santos, intérprete de José Lucas de Nada, de “Pantanal”, sofreu um grave acidente durante as gravações da novela da Globo. O famoso precisou passar por uma cirurgia e ficará alguns dias de fora do trabalho para conseguir se recuperar rapidamente.

De acordo com Lucas Pasin, colunista do Splash, o ator se desequilibrou de um cavalo e prejudicou o ombro. Ele foi levado para um hospital no Mato Grosso do Sul, mas quando soube que teria que fazer uma cirurgia, pediu para ser transferido para um hospital do Recife, em Pernambuco, para ficar perto da família.

Irandhir Santos estava justamente nas últimas gravações que toda a equipe de “Pantanal” fez na região que dá nome à novela. Agora, todos os atores se concentram em locações na própria emissora, além de outros sítios localizados no Rio de Janeiro, para facilitar os trabalhos.

AFASTADO DA NOVELA

Agora, após muita fisioterapia, tudo indica que o ator retornará ao trabalho em meados da semana que vem. Ele está em uma fase importante da trama, em que José Lucas começa a se relacionar com Juma, interpretada por Alanis Guillen. Este é o segundo personagem dele na novela de Bruno Luperi.

OUTRO PERSONAGEM

Na primeira fase de “Pantanal”, o famoso viveu o velho Joventino, pai de José Leôncio. Quando terminou as gravações, se preparou para viver o filho dele, compartilhando o posto de herdeiro com Tadeu (José Loreto) e Jove (Jesuíta Barbosa).

Irandhir Santos ainda não se pronunciou sobre o acidente nas redes sociais. Sua última publicação foi ao lado do marido, Roberto Efrem Filho, em uma postagem sobre seu apoio ao candidato à presidência Lula.