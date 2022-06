Assinatura de ordem de serviços e fiscalização no CBMAC

- Publicidade -

Na manhã desta quinta-feira, 23, ocorreu uma solenidade para a assinatura de ordem de serviço e fiscalização para o Comando Geral e o 6° Batalhão do CBMAC.

Com a ordem de serviço dada, será realizado o pavimento e drenagem do pátio e a finalização da obra no Comando Geral e manutenção preventiva e corretiva no 6° BEPCIF, localizado em Sena Madureira.

O Comandante-Geral do CBMAC, Cel BM Charles Santos, agradece todo apoio prestado pela SEINFRA na realização da manutenção das unidades operacionais, principalmente ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, pela atenção e cuidado com toda a corporação para melhor bem-estar em seus locais de trabalho.

