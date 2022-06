Assessor da Prefeitura de Rio Branco que está na UTI precisa de doação de sangue para passar por cirurgia

- Publicidade -

O assessor especial da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Antônio Oliveira de Freitas, continua internado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana. Segundo a mulher dele, a jornalista Melissa Jares, a equipe médica aguarda o quadro dele melhorar para fazer a cirurgia cardíaca.

Nesta segunda-feira (27), uma campanha para doação de sangue foi iniciada pedindo qualquer tipo de sangue em nome de Ailton.

Freitas teve um princípio de infarto na noite de quinta (23), deu entrada no Pronto Socorro da capital, recebeu os primeiros atendimentos e fez exames. No dia seguinte, o servidor foi transferido para o Hospital Santa Juliana.

Conforme Melissa, o assessor ainda chegou a fazer um cateterismo, mas, durante o procedimento, os médicos perceberam que as artérias estavam bastante prejudicadas e não seria possível concluir, uma vez que ele podia não resistir.

“Por esse motivo, depois de algumas horas, ele transferido para a UTI do Santa Juliana, porque a situação dele é muito delicada. A qualquer momento, ele pode vir a sofrer um infarto novamente, porque todas as artérias estão prejudicadas e, por isso, está na UTI, para ficar sendo observado. Ele só vai sair do hospital depois que fizer essa cirurgia cardíaca, que ainda não tem data”, informou a esposa.

O prefeito da cidade, Tião Bocalom, usou as redes sociais para falar sobre a situação e também ressaltar a amizade que tem com o assessor.

“Uma amizade que perdura desde 1993. De muito esforço, determinação, respeito e admiração. Neste momento, oro a Deus para que restaure a sua saúde, meu amigo.”, postou.

Fonte: G1ACRE