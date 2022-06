As temperaturas voltam a cair: Frio intenso e chuvas fortes na próxima sexta alerta Friale

Uma poderosa onda de frio polar chegará ao Brasil na próxima quinta-feira (9/6/2022), derrubando a temperatura em vários estados do país, com mínimas negativas e possibilidade de novos recordes do ano.

No Acre, se não houver nenhum bloqueio atmosférico, esta massa de ar polar começará a chegar também na quinta-feira, mas será a partir de sexta-feira que as temperaturas vão despencar, com mínimas, nos dias seguintes, entre 9 e 13ºC, no leste e no sul do estado.

Como consequência do avanço e da chegada desta onda polar, deverão ocorrer chuvas fortes, com possibilidade de temporais na próxima semana no Acre, em Rondônia, em Mato Grosso, no Amazonas, na Bolívia e no Peru.

Fonte/ Jornal O Rio Branco