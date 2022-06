Arbitragens mais uma vez vão mal e atrapalham Brasileirão

- Publicidade -

Já foram 13 rodadas do Brasileirão e mais uma vez as arbitragens entram no debate. Quando isso acontece, obviamente são por causa de erros.

Na noite desta segunda-feira (20), São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Morumbi pela ultima partida da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. No entanto, algumas horas antes do confronto, A CBF decidiu fazer mudanças na arbitragem do clássico, mais precisamente no VAR do duelo, o anúncio foi feito através de uma nota oficial divulgada nesta manhã. Em suma, a troca aconteceu pois Rafael Traci e Helton Nunes que estavam escalados para o clássico, cometeram erros graves no confronto entre Internacional e Botafogo, no Beira-Rio, no último domingo (19). A confusão aconteceu logo no início da partida, quando foi marcado um pênalti inexistente e ainda expulsaram o zagueiro botafoguense Philipe Sampaio na jogada, a dupla não interviu e confirmou a infração. Por isso, na nota oficial, a CBF informou que os dois estão sob avaliação de desempenho técnico.

A decisão da CBF foi muito instigada pelos torcedores através das redes sociais. Afinal, desde o erro na partida entre Inter e Botafogo, os árbitros são bastante criticados, principalmente no Twitter e Instagram. Aliás, a equipe carioca se pronunciou na conta oficial do clube sobre os lances: “Inacreditável, vergonhosa e absurda a atuação da arbitragem no Beira-Rio. Apenas não deixamos o campo pois respeitamos as regras do jogo”.

Com a saída de Traci e Nunes, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Vitor Carmona Metestaine assumem a posição de VAR e AVAR (assistente do árbitro de vídeo), no clássico desta segunda-feira (20). Vale lembrar que os dois foram os únicos substituídos do Choque-Rei, assim, Anderson Daronco (árbitro) e Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (assistentes), continuam escalados para partida.

Para saber tudo sobre o São Paulo e Palmeiras, siga o Esporte News Mundo no Twitter, Facebook e Instagram Por fim, São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela primeira vez desde a decisão do Paulistão, onde o Verdão venceu por 4 x 0. O confronto é de suma importância para as duas equipes, já que, os mandantes querem voltar para a 3ª colocação, perdida devido os resultados da rodada, e os visitante buscam manter a vantagem na liderança do Brasileirão.

