Aprovados no CNH social tem até esta segunda (20) para abrirem o processo de habilitação

Encerra- se nesta segunda (20), o prazo as pessoas selecionadas na primeira chamada do Programa CNH Social abrirem seus processos de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria.

Os nomes dos selecionados está na página do Diário Oficial do Estado do Acre na publicação do último dia 3 de junho.

Esta ação é a programa de inclusão social já realizado em 26 anos de criação da autarquia estadual (DETRAN).

O governo destinou 2001 vagas para condutores e permissionários se habilitarem, adicionarem ou até mesmo mudarem de categorias.

Uma nova chamada deve ocorrer nos próximos dias, nesta será a vez do cruzamento de dados onde os selecionados irão comprovar os dados escolares.