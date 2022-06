Aprenda como higienizar verduras e frutas com um truque caseiro fácil

- Publicidade -

Misturinha caseira para higienizar verduras e frutas

De antemão, antes de fazermos a misturinha é muito importante lavar os alimentos em água corrente para remover alguns fragmentos e sujeiras presentes. Em seguida, adicione uma colher de bicarbonato de sódio em 1 litro de água.

Adiante, coloque as verduras e frutas nessa solução por cerca de 20 minutos. Em seguida, jogue fora essa mistura e lave em água corrente os alimentos. Em seguida, iremos preparar o próximo passo.

Agora, você irá precisar de 1/4 de copo de limão, 1/4 de copo de água e 1/4 de copo de vinagre branco. Coloque essa mistura em um recipiente e borrife nos alimentos, deixe agir por aproximadamente 10 minutos. Por fim, finalize realizando a lavagem em água corrente.

No entanto, se o seu tempo for limitado. Você pode recorrer aos higienizadores industriais, que vai te fazer poupar alguns minutos do seu dia. Por último, saiba que apesar de não ser um hábito bem-sucedido, aderi-lo é fundamental para manter sua saúde melhor.

Fonte/ Portal emaismt.com