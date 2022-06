Apostador do Acre que ganhou prêmio de R$ 2,9 milhões da Quina diz que fez bolão com mais 10 pessoas

O apostador da cidade de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, que ganhou mais de R$ 2,9 milhões da Quina, no final de abril, conversou com o g1 e contou que, depois de quase dois meses após ter acertado a aposta, continua trabalhando normalmente.

Ele tem 64 anos e é funcionário da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Segundo ele, apesar de ter sido o ganhador, ele dividiu o prêmio ainda com mais 10 pessoas, o que dá pouco mais de R$ 236 mil para cada um. Para a segurança dele, o g1 não vai revelar o nome. Segundo ele, continua trabalhando e ainda faz apostas em alguns dias.

“Aqui no meu trabalho a gente sempre joga junto. Apesar de ter saído só um premiado, foram 11 pessoas que ganharam. Foi a primeira vez que eu ganhei”, conta.

Questionado se sempre aposta nos mesmos números, ele disse que não. Segundo o servidor, as apostas são feitas de forma aleatória mesmo. “Trabalho no setor de Finanças da prefeitura. Eu ainda estou analisando como vou investir, porque a gente compra uma coisa e outra, então, ainda estou avaliando”, contou.

Ele disse ainda que deve se aposentar já no final do ano que vem. Enquanto isso, ele continua fazendo uma fezinha. “De vez em quando, a gente se reúne e faz bolão. É de 5 a 12 pessoas”, contou.

Para apostar na Quina

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Na Quina, ganham as apostas que acertarem cinco dezenas. Em caso de ninguém acertar os números, o prêmio acumula para o próximo sorteio. Apostas que acertarem quatro, três ou duas dezenas também são premiadas.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso da Quina varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, com preço de R$ 2, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 6.006,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Fonte: G1ACRE