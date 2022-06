Após uma semana internado, sargento da PM ferido durante ocorrência recebe alta do hospital no AC

O sargento da Polícia Militar Éberton Lunardi, de 40 anos, recebeu alta nessa segunda-feira (6). Ele foi ferido a golpe de faca durante uma ocorrência, na cidade de Xapuri, no interior do Acre, e foi transferido para Rio Branco, onde passou uma semana internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Após uma semana internado, sargento da PM ferido durante ocorrência recebe alta no AC

Conforme informações da Polícia Militar, o sargento está em casa em repouso seguindo recomendação médica.

Lunardi foi atingido no pulmão, mesmo com colete, por José Alberto Coelho Cunha, de 58 anos, suspeito também de ferir o irmão dele, de 70 anos, durante uma ocorrência. O homem que feriu o militar e o irmão acabou morto durante a ação.

Na manhã desta terça (31), o militar passou por uma cirurgia no PS e foi levado estabilizado para a UTI, após o procedimento.

A PM divulgou um vídeo nas redes sociais registrando o momento da saída dele que foi recepcionado por algumas pessoas, inclusive colegas de farda.

Relembre o caso

Conforme a polícia, José Cunha tinha transtornos mentais e foi morto por outro militar após as agressões. Ainda segundo a PM-AC, Cunha era conhecido na cidade por correr atrás das pessoas e causar danos ao patrimônio.

O delegado responsável pelo caso, Gustavo Neves, disse ao g1, que José Cunha furou o irmão idoso na rua. Populares que estavam próximos do local chamaram um policial civil que passava no momento da agressão.

O policial levou o idoso para o hospital e depois tentou localizar Cunha. Testemunhas informaram onde o homem estava e o policial tentou conversar com ele ao chegar no local indicado. Contudo, segundo relatos, Cunha estava bastante agressivo com uma faca na mão.

Depois disso, o policial pediu reforço à Polícia Militar e uma equipe de serviço foi prestar apoio. A informação é que Cunha entrou em uma pensão e se trancou dentro do estabelecimento e os policiais tentaram prendê-lo, foi quando o sargento Lunardi tentou atingir ele com um taser [arma de choque] e não conseguiu acertar.

“Então, ele saiu do quarto com a faca e deu um golpe no policial que caiu e, nesse momento, o outro PM que estava junto na ocorrência efetuou disparo porque o agressor ia furar de novo o policial. Ele efetuou quatro disparos até que o agressor parasse de tentar furar o outro”, acrescentou.

O sargento da PM também foi socorrido pelo policial civil que já tinha socorrido o idoso. Após ser socorrido em Xapuri, ele foi transferido para Rio Branco.

Fonte: G1ACRE