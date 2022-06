Após término com Guta, Tadeu foca em ambição e faz pacto com diabo por sela de prata

- Publicidade -

Tadeu (José Loreto) está inconsolável após terminar com Guta (Julia Dalavia) em “Pantanal” e descobrir que a jovem não o ama. De volta à fazenda de José Leôncio, ele tentará recuperar a cofiança do pai e vai aceitar qualquer preço para conseguir a famosa sela de prata.

O item é uma relíquia de família que pertencia a Joventino pai, que hoje é a entidade Velho do Rio. José Leôncio criou uma competição entre os filhos pela sela, o que dificultou ainda mais a relação entre Tadeu, Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos). Para piorar a situação, José Lucas também está interessado em Juma (Alanis Guillen), namorada de Jove.

Para ter certeza que conseguirá a sela, Tadeu conversará sobre o item com Trindade (Gabriel Sater), que no momento estará possuído pelo demônio, chamado por ele de “Cramulhão”.

Fim do namoro

Tadeu (José Loreto) e Guta (Julia Dalavia) finalmente terminaram o namoro em “Pantanal”. Os dois romperam depois que a filha de Tenório (Murilo Benício) admitiu que não ama o peão. Tadeu ficou abalado, voltou para a fazenda do pai e pediu perdão para a mãe, que o aconselhou desde o início a não ficar com a menina.

A cena repercutiu nas redes sociais. Muita gente comemorou o fim da relação, pois sempre foi visível que Guta não amava o rapaz. A jovem, que se perde nos próprios discursos militantes, é detestada pelo público desde o início da novela.

A relação de Guta e Tadeu, apesar de quente, não contava com a torcida dos internautas. Os dois não tinham afinidades, não conversavam, apenas faziam sexo. Os beijos do casal, inclusive, repercutiram. Teve gente que sentiu “inveja” e exaltou a “sorte” de Loreto e Dalavia por “tirarem uma casquinha” um do outro.

Fonte/ Portal Yahoo.com