Após Simaria anunciar saída dos palcos, assessoria da dupla se pronuncia e define futuro das sertanejas: “Afastar”

Tempos difíceis para a dupla de sertanejas e irmãs, Simone e Simaria, as duas têm passado por dificuldades de relacionamento e brigas no palco.

Após Simaria ir a público em entrevista ao Leo Dias e detonar atitudes da irmã, a cantora anunciou hoje (16), que se afastará dos palcos.

Em comunicado oficial da assessoria que gerencia a carreira das duas irmãs, é declarado quais serão os próximos passos da dupla:

“A RSS Produções Artísticas e Entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows)”, revela a nota.

Simaria, também em comunicado feito pelas redes sociais da dupla, revelou o motivo do afastamento do palco, e contou como serão cumpridas as agendas de shows já marcadas:

“Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos”, revelou Simaria.

Mas, em nota, a assessoria não revelou quanto tempo durará essa pausa, dando assim, brecha para os fãs acharem que a dupla encerrou as atividades.

BRIGA

Simaria detonou a sua irmã Simone em uma entrevista reveladora ao jornalista Leo Dias, a cantora, que fez 40 anos na segunda-feira, disse que se sente recriminada pela irmã.

“É incrível, nós somos irmãs. É eterno. Uma é empreendedora, muito empreendedora, eu vejo lá na frente. E para a outra está tudo bem”, disse. Ela ainda garantiu que o que rolou no Ratinho foi um “pedido de socorro”. “Tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar 20 anos sendo mandada calar a boca? (…) eu passei a minha vida inteira concordando que a Simone é incrível e a Simaria é uma desgraça”, afirmou Simaria.

Por TVFOCO