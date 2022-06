Após sexo proibido e quase flagra do marido, Bruaca cobiça Levi: “Devia ser proibido”

- Publicidade -

Mesmo sabendo do perigo que corre, Maria Bruaca está encantada por Levi em “Pantanal”, e divertiu o público ao cobiçar a forma física do peão em uma cena recente da trama. Do lado de fora da fazenda, Maria ficou observando o peão cortar lenha, e não disfarçou ao ver Levi levantar a camisa.

“Meu Deus, que pecado. Devia ser proibido levantar meu fogo desse jeito”, comentou Maria. “Que fogo o quê, Maria?”, rebateu Tenório ao ver a mulher olhando para o peão. Nos próximos capítulos de “Pantanal”, Maria continuará se libertando do marido e conseguirá seduzir Alcides.

Machismo nas telas

Intérprete de Levi em “Pantanal”, o paraibano Leandro Lima viu seu filho nascer no carro enquanto levava a mulher, a top Flávia Lucini, para o hospital, nesse domingo (5). Segundo o ator, que é pai de Giulia, de 21 anos, essa foi a primeira aventura do pequeno Toni.

“Tenho uma filha de 20 anos, mas o mundo mudou muito. Estou lendo bastante sobre paternidade, educação. Não irei repetir os ensinamentos machistas que tive em casa. Tudo será diferente”, conta Lima, que também é um modelo de sucesso, com trabalhos para as Versace, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo e Bottega Veneta; todas presentes na semana de moda de Milão.

Cena de estupro

Muito se falou até aqui sobre a facada de Levi (Leandro Lima) em Tibério (Guito), mas pouco se discutiu o que levou os dois personagens a brigarem em “Pantanal”. O embate começou quando Tibério flagrou Levi tentando estuprar Muda (Bella Campos). A jovem já havia deixado claro que não queria transar com o peão. Ainda assim, ele não parou de insistir e chegou a usar a força para intimidá-la.

Mesmo saindo ferido, Tibério conseguiu salvar a amada. O problema é que, depois disso, apenas Irma (Camila Morgado) e Joventino (Jesuíta Barbosa) insistiram para Muda denunciar Levi por tentativa de estupro. Os outros personagens acharam melhor deixar o criminoso amarrado para José Leôncio (Marcos Palmeira) decidir sua pena. O peão acabou fugindo e não respondeu pelo seu ato.

