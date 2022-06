Após reajuste, gasolina dispara e chega a custar R$ 8,29 o litro

- Publicidade -

Os motoristas já sentem no bolso os primeiros efeitos do reajuste da gasolina. Após o anúncio da Petrobras, o preço chegou a marca de R$ 8,20 — um dos mais altos da história, segundo os sindicatos do setor.

O reajuste no preço da gasolina ocorre após 99 dias, sendo o último aumento em 11 de março, enquanto sobre o diesel a última alteração aconteceu em 10 de maio, há 39 dias.

O Sindicato dos Postos Revendedores de Combustíveis do Estado do Piauí (Sindipostos-PI) prevê um incremento de até R$ 0,30 no valor cobrado pela gasolina e o litro chegará a R$8,29. A projeção mais alta até o momento.

No Ceará, por exemplo, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Ceará (Sindipostos-CE) anunciou que o preço médio do litro da gasolina pode chegar a R$ 8,20. Em Fortaleza, o valor chegou a R$ 7,89 neste sábado (18/6).