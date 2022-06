Após mudança, Hospital da Criança terá 20 leitos de UTI pediátrica no Into-AC

- Publicidade -

Os 63 pacientes pediátricos que estavam internados no Hospital da Criança, em Rio Branco, estão aos poucos sendo transferidos para as instalações do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac). A mudança começou na manhã deste sábado, 11, com a transferência dos primeiros pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e deve permanecer durante todo o final de semana, até que todos estejam devidamente acomodados.

Apesar da transferência, a unidade não funcionará como referência para atendimento dos casos de síndromes respiratórias, o fluxo de atendimento do Hospital da Criança (HC), segue normalmente, atendendo todos os tipos de pacientes pediátricos que forem encaminhados a unidade. A principal porta de entrada ainda será às Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e Pronto-Socorro, em casos de urgência e emergência.

“A mudança já estava na nossa programação. Aguardávamos apenas a notícia do cancelamento da resolução de tombamento para dar início aos trabalhos de reforma e ela chegou na última quinta-feira, 9, em boa hora. Dado o momento de crise que vem afetando principalmente crianças menores de 5 anos, a mudança permitirá a ampliação de leitos, incluindo as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e leitos de enfermaria”, destacou Paula Mariano, secretária de Estado de Saúde do Acre.

Como já antecipado pela secretária, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que nas antigas instalações eram nove, passarão a ser 20. Os leitos de enfermaria pediátrica que antes eram 48, poderão ser ampliados para 80 e a ala de semi-intensiva, que antes eram quatro vagas, também serão ampliadas conforme a necessidade.

Sobre os casos de síndromes respiratórias em crianças, de janeiro até a presente data, foram notificados 165 casos com necessidade de internação no Pronto-Socorro da Capital. Os índices começaram a subir a partir do mês de abril, quando começaram as mudanças de temperatura em todo o estado.

Atualmente, o Pronto-Socorro conta com 20 leitos pediátricos, sendo eles distribuídos entre quatro leitos de semi-intensiva, dois de emergência e o restante de leitos de observação. Neste sábado, 11, havia 16 crianças internadas, nenhuma na emergência ou semi-intensiva. Também não foram registrados novos óbitos

Galeria de Imagens: