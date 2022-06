Após Joelma se internada, filha detalha estado de saúde da cantora: “Guerreira”

- Publicidade -

A filha de Joelma, Natália Sarraff, resolveu recorrer as redes sociais nessa última sexta-feira , para tranquilizar os fãs da artista à respeito do quadro de saúde da mãe.

Joelma, 47 anos, foi internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, na terça-feira (07/06). Na ocasião, a cantora teve que ser hospitalizada por conta de um edema, sequela da quarta vez que pegou Covid-19. A filha da vocalista do Calypso, Natália Sarraff, resolveu recorrer as redes sociais nessa última sexta-feira (10), para tranquilizar os fãs da artista à respeito do quadro de saúde da mãe. Acontece que muitos admiradores da loira ficaram extremamente preocupados ao saber que a famosa também foi diagnosticada com esofagite e gastrite.

Filha de Joelma dá mais detalhes à respeito do estado de saúde da cantora

Segundo Natália, apesar do susto inicial, o inchaço decorrente de um acúmulo de líquido no rosto está passando: “Oi, turminha (…) Vim aqui apenas para tranquilizar todo mundo, graças a Deus! Mamãe tá bem, melhorando cada vez mais. O inchaço tá bem também, tá passando, e cada dia que passa ela tá mais forte, como sempre.”, informou logo a princípio.

Na sequência, a filha de Joelma, então, explicou o motivo da cantora seguir internada: “Ela só tem que ficar em observação mesmo para se medicar direito, se alimentar bem, então fiquem despreocupados, beleza? Fiquem com coraçãozinho em paz, tranquilo, que a nossa guerreira continua firme e forte, guerreira como sempre!”, finalizou.

Em nota, o Hospital São Luiz Itaim, de São Paulo, onde a cantora está internada, apontou que a artista deve ficar de repouso em casa por 7 dias recebendo alimentação adequada e os cuidados necessários. A equipe médica que cuida da ex-esposa de Chimbinha ainda afirmou que ela deve ter alta médica em breve. Por enquanto, aguardamos mais atualizações do caso.

Trabalhando no DVD

Segundo as informações do jornalista Léo Dias, do “Portal Metrópoles”, mesmo hospitalizada, Joelma segue com uma missão importante: entregar o melhor projeto audiovisual possível de seu novo DVD para os seus fãs. A paraense não deixou os problemas abalarem o seu emocional e está, neste momento, no leito do hospital editando, ao lado de outros profissionais, o enorme projeto “Isso É Caplypso”, que foi gravado no último mês, em Manaus, em um show para mais de 25 mil pessoas.

Recentemente, Joelma se pronunciou sobre o inchaço após fotos do seu rosto viralizarem na web. Durante um show no Rio de Janeiro, ela relatou que contraiu Covid-19 quatro vezes e está lidando com sequelas da doença: “(…) É galera, é a quarta vez que pego Covid. E toda vez que eu pego, voltam as sequelas todas de novo. E a principal é o inchaço.”, explicou ela na ocasião.

