Após ficadas vazadas, Luísa Sonza desabafa: “Povo fica com medo de mim”

Luísa Sonza usou seu Instagram para comentar a repercussão de suas supostas ficadas com Paulo André, ex-BBB, e o ator Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha Meneghel. Sem citar os nomes dos rapazes, a cantora afirmou que não confirmou os lances para ninguém e pediu para o público parar de falar disso.

“Não me importo com as notícias que saem, se o povo descobre quem eu peguei. Quando quero, fico na frente de todo mundo. Nesse caso aí, tá saindo nos Instas de fofoca que eu confirmei. Não confirmei nada para ninguém. Jamais. Se vocês quiserem saber da minha boca, perguntem na minha cara. Aí já tem o vídeo e eu falo se sim ou não”, iniciou a cantora.

Ainda segundo Luísa, as fofocas deixam as pessoas com medo de se envolverem com ela. “Enfim, gente, estou solteira. Estou feliz e na melhor fase da minha vida. Deixa eu pegar o povo, gente! Deixa eu pegar a galera. Deixa surgir um potencial namoro. Vocês ficam vazando as coisas ou falando coisa que nem é e o povo fica com medo de mim. Eu perco as minhas oportunidades. A galera fica morrendo de medo. Deixa eu namorar em paz!”, suplicou, aos risos.

Luísa Sonza abordou o assunto em seus Stories depois que o colunista Léo Dias publicou que ela teria ficado com PA e Bruno Montaleone. O ator, por sua vez, teria feito a artista sofrer. Vale lembrar que os últimos relacionamentos de Sonza foram todos marcados por polêmicas. A cantora já foi casada com Whindersson Nunes e namorou o cantor Vitão por quase um ano.

Fonte: Yahoo!