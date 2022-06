Maior evento evangélico “Marcha pra Jesus” acontece nesta sexta-feira 17 a partir das 15 horas em Rio Branco

- Publicidade -

Nesta sexta-feira, 17 de junho, a partir das 15hs, acontece em Rio Branco, o maior evento evangélico do estado, e do Brasil.

A direção do evento informou, que a concentração acontece no parque da maternidade, em frente ao terminal urbano, e seguirá pela avenida Amadeo Barbosa até o Estádio Arena da Floresta, com a presença e grande show do Pr. André Valadão que reside nós Estados Unidos (EUA), e faz parte da Igreja Batista Lagoinha. André Valadão é considerado um dos maiores cantores Gospel do Brasil, e em entrevista a uma emissora local, disse que está feliz pela vinda ao Estado, e garante que ministrará a boa palavra, e cantará umas 15 músicas no evento.

A AME/AC, informou que em 2018, o evento contou com cerca de 50 mil pessoas de várias denominações, e garante que neste ano, a expectativa, é que pelo menos 100 mil pessoas possam está presente no evento.

O pastor Marco Feliciano, que além de pastor, é deputado federal, estará representando o presidente da República Jair Bolsonaro, que não pôde está presente, devido ao cumprimento de uma outra agenda no país.