Após dizer a juiz que parou de beber, mulher festeja liberdade no bar

Uma mulher escapou da prisão depois de alegar, diante do tribunal, que parou de beber. Acontece que Amy Newall, de 30 anos, comemorou a liberdade indo direto para um bar, onde foi flagrada tomando cerveja na companhia de amigos.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, o caso ocorreu em Liverpool, na Inglaterra. Amy havia sido detida depois que, bêbada, bateu boca com policiais, em março deste ano.

Levada para a cadeia dentro de uma viatura, a mulher chegou a cuspir no chão e desferiu discurso homofóbico contra um dos agentes. Investigações sobre Amy revelaram que ela já tinha uma série de condenações e já havia sido presa anteriormente por agredir um policial.

Agora, em novo julgamento, ela afirmou ao juiz que havia parado de ingerir bebida alcoólica. Mas imagens feitas logo após a liberdade dela mostram que Amy estava mentindo. Não há informações a respeito de uma possível nova prisão da mulher.

Fonte/ Portal metropole.com