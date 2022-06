Após demissão da Globo, atrizes processam emissora e pedem indenização por direitos trabalhistas, revela jornalista

Em 2016, as atrizes Carolina Ferraz e Maitê Proença foram demitidas da Rede Globo. Porém, as duas juntaram as forças e abriram um processo contra a emissora. Maitê, que abriu o caso em 2016, contou com Carolina sendo a sua testemunha de defesa na ação trabalhista. Segundo o portal Notícias da TV, a indenização é de R$ 500 mil.

Segundo o site de notícias, Maitê quer ter o reconhecimento por direitos trabalhistas e vínculo empregatícia. A atriz era contratada como pessoa jurídica. Ou seja, era prestadora de serviços e não CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Carolina Ferraz também tinha pedido o reconhecimento empregatício. A apresentadora tinha afirmado que não possuía detalhes da forma da contratação praticada com Maitê:

“A DEPOENTE ESTIMA QUE FIRMOU CERCA DE OITO CONTRATOS POR MEIO DE SUA PESSOA JURÍDICA, SENDO QUE ACREDITA QUE TODOS FORAM SUCESSIVOS, NÃO SE LEMBRANDO SE PODE TER OCORRIDO UM LAPSO TEMPORAL PEQUENO ENTRE ELES; QUE PARA A CONTRATAÇÃO DA DEPOENTE ERA EXIGIDA A INTERMEDIAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.”

Além disso, Carolina Ferraz afirmou que tinha uma rotina de uma empregada com vínculos, enquanto trabalhava na emissora. A apresentadora da Record TV contou que também precisou interromper a participação em uma peça de teatro para fazer uma novela na Globo. Ferraz também abriu um processo contra a emissora, mas pede R$ 7 milhões de indenização.

No processo, que o Notícias da TV teve acesso, Maitê Proença deu detalhes sobre a sua demissão. Segundo ela, ficou sabendo da sua saíde por meio da imprensa, no segundo semestre de 2016. “Foi muito estranho, não tive nenhum aviso. Quando começaram os boatos de que eu já tinha sido dispensada, liguei para a pessoa que tinha me dito que o contrato seria renovado, e ela me falou que, de fato, ia ser descontinuado”, declarou.

Fonte: Bolavip Brasil