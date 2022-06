Após beijos na praia, Diego Hypólito revela identidade de loira pelas redes sociais

- Publicidade -

Diego Hypólito, medalhista de prata em Tóquio 2020, foi flagrado aos beijos com uma mulher loira na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A novidade repercutiu na web justamente pelo fato do ex-ginasta ter se assumido gay recentemente.

Neste sábado, Diego resolveu revelar a identidade da moça em uma postagem no Instagram. A jovem se chama Rafaela Mesquita e se identifica na biografia do Instagram como bailarina e dançarina, além de ser formada em odontologia.

Rafaela possui cerca de 5 mil seguidores no Instagram, mas mantém seu perfil trancado. Apesar das fotos tiradas por um paparazzi, não é possível cravar um namoro entre os dois. A jovem respondeu e agradeceu nos comentários.

– Te amo muito, amigo. Obrigada por tanto! – postou ela.

Fonte: Lance!