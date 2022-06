Após “ameaça” de morte ao marido, Jojo Todynho entrega o que vive no casamento e detalhes chocam

Jojo Todynho é uma das cantoras que mais conquistam público pelo seu carisma, desbocada, a artista não mede as palavras e uma sequência de stories repercutiu nos últimos dias. Tudo começou quando a famosa deixou uma caixinha de perguntas no Instagram, isso para que seus seguidores pudessem interagir.

Conforme já informado no TV Foco, uma das perguntas era se Jojo Todynho voltaria para seu marido, após ele ter lhe traído. A artista brincou com a situação e questionou se a essa altura ele estaria vivo. Após a “ameaça” de morte, a famosa respondeu uma outra pergunta dos fãs e entregou mais intimidades sobre seu casamento.

Em outra sequência de vídeos, a famosa foi questionada se o marido Lucas é muito ciumento. Com uma expressão de espanto, Jojo Todynho respondeu: “O que? Meu Deus! Tem momentos que eu fico.. ‘Meu Deus, meu senhor me ajuda, tem coisa que eu nem entendo..’”, disse a famosa, insinuando que o amado seria bastante ciumento. Após entregar detalhes do casamento, vários seguidores ficaram chocados com a revelação.

“Lucas tem uma cara de ser tão zen, não parece nada ciumento”, garantiu uma internauta. “Jojo Todynho toda livre, foi arrumar um boy ciumento ksks”, brincou outra. Cabe destacar, que recentemente a artista também comentou nas redes sociais sobre engravidar e não escondeu que deseja se tornar mamãe em breve.

Vou falar um negócio pra vocês: eu vou ‘pirar’. Juro. Semana sim, semana não eu faço teste de gravidez. Vocês ficam [falando]: ‘Para de ser ansiosa, Jojo’. Gente, não tem como! Eu vejo o filho dos outros e quero sequestrar pra mim!”, entregou a cantora.