Após adeus de Paulo Souza, novo técnico Dorival Júnior terá grandes desafios à frente do Flamengo; veja a lista

Um dos trunfos para o novo comandante é já ter trabalhado em 2018 com jogadores como Everton Ribeiro, Diego, Vitinho, Arão, Rodinei e Diego Alves (um caso à parte), que já conhecem sua metodologia de trabalho.

O DNA do Flamengo desde que o grupo foi montado, em 2019, foi a capacidade de ser ofensivo e marcar muitos gols, algo que foi ficou de lado recentemente. No Brasileiro, a equipe é atualmente o quarto pior ataque.

No último jogo, contra o Bragantino, por exemplo, o Flamengo teve apenas três finalizações certas. Gabigol, artilheiro do time nos últimos anos, só teve uma tentativa de chute, que foi bloqueado.

Quatro goleiros atuaram pelo Flamengo este ano. Antes da lesão de Santos, Paulo Sousa fez um rodízio entre ele e Hugo, que passou a ser utilizado em todas as partidas e foi muito criticado por falhas. Diego Alves atuou em apenas dois jogos e teve uma pubalgia, mas desde o início ficou claro que não teria muito espaço. Matheus Cunha, o mais jovem, atuou nas duas primeiras rodadas do Carioca.

A relação com Diego Alves é um caso à parte depois do problema que tiveram em 2018. Por divergências, o goleiro foi afastado do elenco em 2018. Aparar as arestas, se ainda existir alguma mágoa, pode ser um bom primeiro passo de Dorival no comando do time.

5 – Definir esquema tático e base do time

Paulo Sousa iniciou o ano com uma formação tática na cabeça, com a saída de bola com uma linha de três zagueiros, e terminou sua passagem com uma linha de quatro defensores mais tradicional. Um dos pontos negativos do trabalho do português foi ter feito muitas mudanças a cada jogo, o que dificultou ao time criar uma identidade mais clara.

Então, um dos desafios de Dorival é dar novamente a alma perdida do time, com ideias claras e com os jogadores nas funções que conseguem render mais.