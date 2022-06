Após abordagem, homem é preso pela PM com arma de fogo no 2° distrito

- Publicidade -

Uma Equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) realizou no final da tarde desta sexta-feira, 17, a prisão de um homem, na Via Chico Mendes, região do 2° distrito da capital. O fato ocorreu após uma abordagem a um suspeito repassada via COPOM.

Os militares ouviram informações via rádio que um foragido da justiça estaria nas proximidades. Então , eles intensificaram as rondas e conseguiram visualizar o suspeito, que, ao notar a presença policial, tentou entrar em um comércio.

Ainda foi visualizado pelos militares que o suspeito havia jogado um objeto antes de entrar no comércio. Nas buscas foi constatado que seria uma arma de fogo de fabricação caseira, desmuniciada.

O preso, que foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes, informou pertencer a uma organização criminosa e que já possui outras passagens criminais por porte ilegal de arma de fogo.

FORAGIDO DA JUSTIÇA

Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prenderam no final desta sexta-feira, 15, um foragido da justiça por furto a uma casa, no bairro Jardim Primavera.

A equipe foi informada por populares que um cidadão havia furtado uma residência e, após as características repassadas, os militares conseguiram realizar a abordagem ao suspeito, que já estaria comercializando os produtos furtados. Após consulta criminal constatou-se também a existência de um mandado em aberto em desfavor do abordado.

Fonte: Assessoria da PMAC