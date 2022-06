Apenas 12% dos brasileiros doam sangue, diz pesquisa

- Publicidade -

Amanhã é o Dia Mundial do Doador de Sangue e boa parte dos acreanos sabem bem a importância do gesto dessas pessoas, mas o engajamento ainda é baixo. Segundo dados do banco de Sangue no país um pesquisa revelou que 123,5 mil pessoas dizem que 51% conhecem quem tenha doado nos últimos 12 meses, 37% e que tenham passado por uma transfusão no mesmo período.

No Acre o mês de Junho registrou faixa vermelha em virtude do mutirão de cirurgias realizadas pelo governo na Fundação Hospitalar, na última semana o HEMOACRE realizou uma campanha de conscientização para doação de sangue haja vista que um bolsa de sangue pode salvar até três vidas.

Um pesquisa realizada por uma operadora de telefonia (TIM), revelou que 27 % de seus clientes acreditam que houve aumento na sua conscientização e outros 27% que tudo permanece igual, enquanto 19% pensam que diminuiu o engajamento.

A pesquisa foi realizada entre 16 e 22 de maio e mostra também que 56% dos entrevistados acreditam que as ações promovidas no Junho Vermelho contribuem para a sociedade; 12% as acham importantes porém ineficazes; e 10% pensam que não têm valia.