Aos prantos, Luciana Gimenez faz desabafo contra colunista que vazou notícia sobre seu pai, já falecido: “Você tem pai?”

A apresentadora Luciana Gimenez fez um desabafo comovente nas suas redes sociais após descobrir que notícias sobre o seu pai foram publicadas na internet. Através dos Stories da sua conta oficial do Instagram, ela fez um live, na noite dessa quinta-feira (8) e desabafou, durante uma crise de choro, dizendo estar indignada com as publicações.

Luciana Gimenez surgiu aos prantos ao descobrir sobre uma notícia publicada pelo colunista Leo Dias. É que o jornalista expôs o que supostamente teria acontecido com a herança do pai da ex-modelo, João Alberto Morad, falecido em 2020. A apresentadora não conseguiu conter a emoção e detonou o colunista, questionando sobre o interesse dele e de seus seguidores no pai dela.

“Queria entender o que a morte do meu pai importa para as pessoas, sabe? Não tem um tipo de respeito de ligar pra perguntar, falar nada. Sim, meu pai morreu, eu era filha única. Eu queria saber, Léo Dias, o que você tem a ver com a morte do meu pai com você. Você tem pai? Você se importa com a vida dos outros?”, desabafou a apresentadora aos prantos.

“Eu queria saber se você está feliz agora, de falar da minha vida privada, da morte do meu pai, isso é o cúmulo, é o cúmulo, é o fim, final. Tá legal senhor Leo Dias? Tá feliz? De falar da morte do meu pai em público?”, completou a ex-modelo, famosa, durante uma crise de choro. “Não tenho direito a minha privacidade???”, questionou ela no story.

Fonte: Bolavip Brasil