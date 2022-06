Ao vivo, Faustão critica famosos que não valorizam convite para ir em seu programa

- Publicidade -

Sincerão! Faustãosurpreendeu ao falar, na última segunda-feira (20), o que acha de famosos que fazem pouco caso de ir em seu programa na Band.

O apresentador se revoltou ao comentar sobre aqueles que não tratam a oportunidade com seriedade, sendo aplaudido pela plateia no final.

No programa, estavam presentes os convidados Luiza e Yasmin Brunet, além do cantor Elymar Santos e do ex-BBB Tiago Abravanel.

No palco, Faustão aproveitou a conversa com os convidados para mandar uma indireta a quem faz “tipo” e não valoriza o convite ao seu programa. “Eu vou contar aqui uma história que é a minha opinião”, começou o apresentador.

“Tanto o Tiago, como o Elymar, enfrentaram preconceitos terríveis, como também mãe e filha (Luiza e Yasmin Brunet)”, continuou, fazendo com que todos prestassem atenção nele.

Em seguida, Faustão se revoltou com esse tipo de situação. “Aí você vê como esse é um país injusto, tem gente que vem aqui com carinho, que abre o coração e mostra naturalidade e sinceridade, como também tem gente que tem inveja e que fica falando um monte de ‘mercadoria'”, finalizou.

Fonte/ Portal anamaria.com