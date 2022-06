Antônio Fagundes sofre acidente, perde movimentos e confirmação é feita: “A partir”

- Publicidade -

Tido como um dos maiores nomes da atuação brasileira, Antônio Fagundes é dono de uma carreira de sucesso recheada de obras marcantes, como as novelas Velho Chico, Bom Sucesso, e O Rei do Gado, todas da Globo, além de diversas participações em filmes.

Apesar da fama, o famoso prefere levar uma vida discreta e pouco se sabe sobre sua intimidade. Entretanto, recentemente, o artista abriu o jogo em uma entrevista reveladora e falou de uma situação desesperadora do passado, que lhe deixou imóvel e sem condição alguma de levantar da cama.

Sempre com poucas palavras e sem dizer ao certo qual acidente lhe aconteceu, Antônio Fagundes afirmou que na recuperação a perda dos movimentos ocasionou um grande vício na leitura, visto que essa era a única coisa que ele podia fazer. “Eu costumo dizer que todos os livros são de autoajuda”, destacou o veterano de 73 anos.

“A partir do momento que você entra em contato com uma outra realidade, que não é a sua, é capaz de se colocar no lugar de outra pessoa, exercer a sua compaixão por ela e entender o seu universo, você está se ajudando, crescendo, se modificando”, disse ainda o ator.

DESFECHO

Vale destacar que Antônio Fagundes saiu da Globo em setembro de 2020, passando a trabalhar no grupo somente por obra definida. Atualmente, o ator fechou um contrato com a TV Cultura para protagonizar uma minissérie sobre os 200 anos da Independência do Brasil.