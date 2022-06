Antonia Fontenelle rebate atriz da Globo que a chamou de cachorra sarnenta: “Desempregada”

- Publicidade -

A atriz Antonia Fontenelle soltou o verbo e rebateu o ataque que sofreu de Samantha Schmutz. Ela se referiu à colega como ‘desempregada’ e lembrou as acusações sofridas pela cantora.

Em uma live em suas redes sociais, ela mencionou as declarações da eterna Juninho Play que se referiu à atriz como uma “cachorra sarnenta”.

“Uma atriz desempregada da TV Globo, vocês sabem do que ela me chamou ontem? Na tentativa de lacrar? Me chamou de ‘cadela sarnenta’”, lamentou a atriz.