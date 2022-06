Anitta revela que se relacionou com ‘metade da indústria musical’

Na última sexta-feira (03) a cantora Anitta, revelou que já se relacionou com ‘metade da indústria musical’, mas garantiu que nunca fez isso por interesse. A artista participou do podcast “Molusco TV” de Porto Rico, e relembrou essa mesma fala em uma antiga entrevista ao programa.

O apresentador da atração declarou que Anitta agitou a mídia com sua a declaração: “As pessoas ficaram loucas com o Podcast que fizemos, e você disse que já ficou com metade da indústria”, disse ele, e a cantora reforçou que ficou com essas pessoas importantes apenas porque estava com vontade.

“Ah, sim é verdade. Mas nunca por interesses profissionais”, declarou Anitta. A dona do hit “Girl from Rio”, ainda afirmou que não se importa com a opinião alheia: “Eu tran** com as pessoas porque quero. Deixa eu te falar uma coisa, homens fazem isso. Um monte de homens chegam na balada com um monte de mulheres. E nós não podemos? Ah, posso, sim. Faço o mesmo, chego na balada com cinco homens. E é isso, Anitta e seus homens”, disse ela.

Fonte: Jetss