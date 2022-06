Anitta explode com enxurrada de críticas e rebate ataques de seguidores

- Publicidade -

Anitta não faz questão de esconder que está com pouca paciência para as críticas que vem recebendo. Nesta quinta-feira (23), a artista voltou a comentar sobre o assunto e fez questão de esclarecer que não liga para opinião de pessoas que não a conhecem.

Em seu perfil das redes sociais, após ser acusada de beijar um segurança durante um show, a funkeira, que negou que o beijo tenha acontecido e afirmou que o vídeo foi feito de ângulo que faz parecer que o selinho realmente acontece, mandou um recado aos críticos.

“Manual de como lidar com a internet hoje em dia: Crie sua própria realidade onde só existem três tipos de pessoas”, iniciou ela, que recentemente assumiu namoro com o produtor musical Murda Beatz.

Em seguida, a bela citou os tipos de pessoas que cada um deve fingir que existe e ainda mandou um recado afrontoso aos ‘haters’ : “1: As que te amam. 2: As que tão com inveja de você porque queriam algo que você tem. 3: As que não te conhecem. Fim. Sigam para mais dicas”, disparou.

A bela ainda respondeu um suposto fã, que reclamou sobre ela não atender os pedidos dos seguidores: “Eu aceito super aceito sua sinceridade. E você? Aceita que eu escolhi não me importar para eu seguir feliz na minha?”, cutucou.

Alfinetada do namorado?

Ao que tudo indica, o namorado de Anitta não gostou nem um pouco da brincadeira e muito menos entendeu que o vídeo em que a cantora supostamente beija o segurança estava fora de contexto. Em seu Stories do Instagram, Murda Beatz alfinetou a própria amada, com quem ingressou no romance recentemente.

“Parabéns para aqueles que encontram parceiros com intenções puras”, escreveu ele em uma publicação bem direta. O post não aparece mais no perfil do produtor. Quando Anitta se explicou sobre o vídeo, ela chegou a citar que o produtor musical não é muito a favor de brincadeiras do tipo, o que a pode trazer problemas.

Fonte: Jetss