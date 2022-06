Anitta diz que vai tirar férias no meio do mato: “O pai de santo não tem um dia de paz”

- Publicidade -

Ouviram lá no fundo o tabu quebrando? É Anitta se pronunciando mais uma vez sobre sua religião: a Umbanda. A cantora cansou de dizer que segue os preceitos da religião de matriz africana e tem o seu pai de santo que a protege e não tem um dia de paz. Sobrou para a funkeira tirar férias no meio do mato.

“O pai de santo num tem um dia de paz, coitado. Vou tirar umas férias no meio do mato e dar uma sumida pro bichinho poder dormir despreocupado”, disse Anitta no Twitter.

Alguns fãs da cantora ainda questionaram o fato dela ser vegana e compactuar com uma religião que faz rituais com cabrito. Enquanto outros ainda disseram que “macumbeiro” não faz mal para os outros.

Só digo uma coisa, busquem o conhecimento e vocês entenderão que Umbanda não é o que dizem, mas sim o que realmente é de acordo com os Orixás.

Fonte/ O Jornal de Brasília