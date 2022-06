Andirá vence o São Francisco e segue firme no Acreano sub-20

- Publicidade -

O jogo entre Andirá e São Francisco aconteceu nesta quarta-feira, 15, no estádio Florestão em Rio Branco.

Com o resultado o time terminou a primeira fase na terceira posição do grupo A com seis pontos.

Outro que também venceu foi o Humaitá, que derrotou o Atlético-AC por 2 a 1 e segue junto com o Andirá para as quartas de final.

Os jogos serão disputados na segunda-feira, 20, e terça-feira, 21, às 14h30 e 16h30, no estádio Florestão. Em caso de empate no tempo normal, os vencedores serão conhecidos nos pênaltis.

O confronto das quartas de final ficaram assim:

Humaitá (1º A) x São Francisco (4º B)

Náuas (2º A) x Andirá (3º B)

Galvez (1º B) x Atlético-AC (4º A)

Rio Branco-AC 2º B x Independência (3º A).