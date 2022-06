Amigos morrem após choque de moto contra poste em avenida de Epitaciolândia

- Publicidade -

Uma tragédia ocorreu na madrugada deste domingo, dia 12, na avenida Amazonas, localizada na cidade de Epitaciolândia, quando um acidente ocorreu por volta das 4h30 envolvendo uma moto e duas pessoas.

Socorristas dos Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre juntamente com do SAMU foram acionados, além de guarnições da Polícia Militar. No local, havia dois jovens identificados depois – Jarleson V. Brito e Janderson Alves Martins, ambos com pouco mais de 20 anos.

Os amigos estariam retornando de uma bar localizado na cidade em uma moto. Segundo foi apurado o veículo estaria em alta velocidade e o condutor perdeu o controle ao entrar na curva, indo de encontro a um poste.

Com a força do impacto, o condutor teria ido a óbito após sofrer um grande corte no pescoço e em seguida, mesmo após receber os primeiros socorros, o garupa não resistiu a caminho do hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.

Foi informado que amigos seriam cabelereiros na cidade e que Jarleson trabalhava no bar onde estavam, mas, esse final de semana seria sua folga e teria ido se divertir na companhia de amigos.

Não foi informado se os corpos seriam levado ao IML da Capital, onde passariam por exames forenses, para em seguida serem liberados aos familiares.

O caso foi registrado pela guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão.