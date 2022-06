Amigo da onça: Homem convida amigo para festa e tenta matá-lo a facada

- Publicidade -

José Queiroz dos Santos, de 36 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira, 23, na rua Baguari, no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações, José estava em casa, quando um amigo o convidou para uma confraternização na casa dele.

A vítima aceitou o convite do amigo, mas quando entrou na casa foi esfaqueado pelo cara que ele achava ser “amigo”.

O golpe foi tão violento que quebrou uma costela e perfurou o pulmão da vítima que foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

