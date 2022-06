Americana perde a consciência e é retirada da água pela técnica no Mundial de Esportes Aquáticos

- Publicidade -

Uma imagem causou impacto nesta quarta-feira no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Budapeste. A americana Anita Alvarez precisou ser socorrida ao fim de sua apresentação na final do solo livre do nado artístico. Quem a tirou da água foi a própria técnica Andrea Fuentes, que pulou na piscina para evitar que a atleta, de 26 anos, se afogasse.

Alvarez teria tido um quadro de exaustão e perdeu a consciência. Ela ficou cerca de 10 segundos embaixo d’água. Depois, foi retirada de maca e levada para atendimento médico. A equipe americana informou que ela passa bem.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, ainda não está claro o que causou a perda de consciência, mas um dos motivos aventados é a mistura do calor (as provas são ao a livre) e o estresse pela competição.

Apesar da idade, Anita Alvarez é experiente. Competiu nos Jogos Olímpicos do Rio, quando terminou em nono lugar, e na Olimpíada de Tóquio, no ano passado, quando foi 13ª, ambas em duplas. Nesta quarta-feira, como concluiu sua série, Anita terminou na sétima colocação. O ouro foi para a japonesa Yukiko Inui, que superou a ucraniana Marta Fiedina e a grega Evangelia Platanioti, que completaram o pódio.