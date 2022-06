Ambev investe R$ 870 milhões para construir a maior fábrica de vidros sustentáveis do país e gerar mais de 2.000 empregos

- Publicidade -

A fabricante de bebidas Ambev escolheu Carambeí, nos Campos Gerais, cidade que fica a 294 quilômetros de Londrina, para a instalação da maior fábrica de vidros sustentáveis do Brasil, a partir de um investimento de mais de R$ 870 milhões. O anúncio foi feito na última quinta-feira (23) e o protocolo de intenções havia sido assinado com o Governo do Estado no fim do último ano.

Mais de 2.000 empregos serão gerados pela Ambev

A construção será iniciada ainda em 2022, com a geração de 1,5 mil vagas de emprego durante as obras. A partir do começo da operação, que está prevista para 2025, a projeção é que sejam gerados entre 300 e 400 postos diretos. De acordo com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, esse é mais um investimento fantástico para o Paraná.

A fábrica de vidros sustentáveis vai gerar garrafas por meio da reciclagem de cacos recolhidos, fruto de parcerias com empresas de logística reversa e cooperativas. Serão produzidas garrafas dos tipos long neck de 300, 600 e 1000 ml para vários rótulos da empresa, como Brahma, Budweiser, Skol, Stella Artois, Spaten e Becks.

A capacidade de produção da unidade da Ambev é de 500 milhões de garrafas anuais, dependendo do tipo. O investimento da empresa vai abastecer cervejarias do Paraná e vários outros estados.

Ambev aplica novos investimentos em sustentabilidade

De acordo com Elisângela Pedroso, prefeita da cidade, este é resultado de um trabalho duro de toda a equipe da Ambev e do estado, que desde dezembro do último ano estão dando suporte com o repasse de informações à empresa.

É um marco histórico, um grande passo para a industrialização do município. Esta é uma conquista dos Campos Gerais, Carambeí e do Paraná. O investimento da Ambev no Paraná aposta no avanço da logística reversa e economia circular, e está ligado ao objetivo da empresa de possuir todos os seus produtos em embalagens retornáveis ou feitas de conteúdo reciclado até 2025.

Fábrica de vidros sustentáveis será construída utilizando apenas energia renovável

O vidro, material largamente utilizado como embalagem para bebidas, possui um grande potencial de reciclagem. Quando reciclado, além de impulsionar a cadeia de logística reversa, gera impactos positivos como a redução do consumo de energia e das emissões de CO₂ lançados na atmosfera.

A unidade será instalada utilizando apenas fontes de energia elétrica renovável e equipada para operar com biocombustíveis. Além disso, contará com uma estação para tratamento de 100% dos efluentes gerados e reaproveitamento da água utilizada no processo, garantindo alta eficiência energética e hídrica.

Segundo a Ambev, a primeira fábrica de vidros da companhia, que foi inaugurada em 2008 no Rio de Janeiro, é atualmente a vidreira que atua com o maior percentual de material reciclado do país. Neste ano fez a primeira garrafa de vidro totalmente reciclada no Brasil em escala industrial.

Além da nova fábrica de vidros de Carambeí, a empresa também conta com instalações em Ponta Grossa e Curitiba, centros de distribuição em várias cidades e parcerias com o agronegócio de Guarapuava.

Fonte/ Portal clickpetroleoegas.com