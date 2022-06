Alunos de projetos sociais da PM são destaque em competição de jiu-jitsu

- Publicidade -

Jovens que fazem parte dos projetos Pequeno Guardião e Em forma com o Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) tiveram participação de destaque na IV Copa HBJ-AC, competição de jiu-jitsu que foi realizada no domingo, 19, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco. Os projetos oferecem aulas de artes marciais a crianças e adolescentes.

A disputa contou com mais de 120 atletas da capital e de outros municípios do estado, 24 deles integrantes dos projetos desenvolvidos pelo 2° e 3° Batalhões da PMAC. Os alunos tiveram o apoio dos alunos dos Cursos de Formação de Soldados (CFSD) e de Habilitação de Oficias Administrativos (Choa) para participar do evento.

Como resultado, todos subiram ao pódio e ganharam o total de 27 medalhas: nove de ouro, dez de prata e cinco de bronze nas categorias divididas por peso e idade; e uma de ouro e duas de bronze na categoria absoluto, que engloba todos os atletas.

O sargento Randson Fontoura, coordenador do Em forma com o Batalhão, diz estar muito satisfeito com os resultados obtidos. “Estamos em busca de patrocínio, pois temos jovens com ótimo desempenho e o projeto vai de vento em popa, formando tanto atletas como cidadãos junto à sociedade, com a ajuda de seus familiares”, comemora o militar.

O destaque principal ficou com Guthery Wally Leite, de 15 anos, que finalizou todas as lutas e conquistou o primeiro lugar na sua categoria (juvenil até 90 quilos) e na categoria absoluto e ainda conseguiu a finalização mais rápida do evento, com apenas 12 segundos.

Quem tiver interesse em saber mais informações, requisitos para inscrições nos projetos, apoiar ou patrocinar os jovens atletas, pode entrar em contato com o sargento Randson Fontoura (99226-9866).