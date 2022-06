Alinhamento de cinco planetas podem ser vistos a olho nu neste sábado; veja como

- Publicidade -

Durante todo o mês de junho, cinco planetas vão se alinhar e poderão ser vistos a olho nu. E, na no fim da madrugada deste sábado (25), é o melhor momento para se ver todos os planetas.

Para conferir os astros alinhados, é preciso olhar para o céu 30 minutos antes do nascer do sol – aproximadamente às 6h. Além disso, o céu precisa estar sem nuvens.

Preferencialmente, é melhor olhar para o céu em um ambiente com pouca iluminação pública. De acordo com a Nasa, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno estarão um ao lado do outro e poderão ser vistos apenas ao olhar para o céu.

No dia 23 de junho, a lua esteve localizada entre Marte e Vênus. Dessa forma, foi possível admirar seis corpos celestes alinhados no céu.

De acordo com a BBC, a última vez que os planetas se alinharam foi em dezembro de 2004. Esse fenômeno se repetirá em 2040.