ALERTA: Primeiro caso de varíola do macaco é confirmado no Brasil

Com as notícias que estão deixando as autoridades brasileiras em alerta sobre os primeiros casos de varíola dos macacos no país, o Governo do Acre, através da secretaria Estadual de saúde, está instalando uma sala de situação para acompanhar os primeiros casos suspeitos na região, tendo em vista que no estado de Rondônia, que faz divisa com o Acre, dois casos estão sendo investigados pela Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa).

Por sua vez, o Brasil confirmou o primeiro caso da doença no Estado de São Paulo, a vítima é um homem de 41 anos, que havia viajado para a Espanha. O homem está em isolamento no hospital Emílio Ribas. Em são Paulo, um outro caso também está sendo investigado, é o caso de uma mulher de 26 anos, ela está internada com sintomas leves da doença.

Em todo Brasil, segundo o ministério da Saúde (MS), sete casos estão em investigação nos estados de Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo, além de dois casos monitorados no estado que faz divisa com o Acre, Rondônia.