Aleac realiza audiência pública com o tema feminicídio

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), realizou na manhã desta quarta-feira (8), uma audiência pública com o tema femicídio, levando em consideração que o Acre aparece entre os estados que mais violentam mulheres no país, ocupando uma taxa de 2,9 mil para 100 mil mulheres.

Cerca de 300 mulheres estiveram presentes na sessão solene de hoje na Aleac. Houve discursos de deputados, da conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), representantes de municípios, como Bujarí, que por sua vez esteve representado pela professora Marileide Martins, dentre outros.

Vários depoimentos de mulheres vítimas de violência doméstica, foram exibidos na sessão solene desta quarta-feira (8), e emocionou quem estava presente. O Acre é considerado como estado onde mais mata mulher por violência, principalmente doméstica.

O Ministério Público afirma que a capital Rio Branco, é o local onde está o maior número de casos de feminicídio. Foram 20 vidas interrompidas por crime de feminicídio somente em 2022.